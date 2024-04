Pirati dei Caraibi 6: un reboot ci vorrebbe, ma prima vorremmo salutare Johnny Depp

Ci sono almeno 5 cose che vorremmo vedere in Pirati dei Caraibi 6, ma alla fine sarà ovviamente Disney che deciderà cosa fare col prossimo capitolo della saga. Una cosa è certa, però: pur consapevoli che forse un reboot è quasi necessario per svecchiare il franchise, ci piacerebbe moltissimo salutare un'ultima volta il Jack Sparrow di Johnny Depp.

Pare infatti ufficiale che Pirati dei Caraibi 6 sarà un reboot, e questa dichiarazione da parte del produttore Jerry Bruckheimer mette una pietra abbastanza tombale sull'eventualità di rivedere Johnny Depp nei panni dell'amato capitano della Perla Nera.

Ora, ad eccezione della trilogia "classica", che rimane a mio parere quasi intoccabile, pare abbastanza palese che il quarto ed il quinto capitolo fossero privi di idee davvero forti, con buona pace de La vendetta di Salazar: non un buon lungometraggio in senso assoluto, ma avvincente e stracolmo di fanservice per i fan della prima ora.

Proprio il quinto film del franchise ha in qualche modo posto fine agli archi narrativi di molti personaggi storici: da Barbossa a Will Turner ad Elizabeth Swann. Mancherebbe all'appello proprio il buon Jack: personalmente sento l'esigenza di un film che ci permetta di salutare definitivamente il pirata più quasi-catturato della storia, una sorta di canto del cigno che darebbe finanche allo stesso Depp l'opportunità di dire addio ad uno dei personaggi che lo ha reso celebre.

Il tutto, ovviamente, a patto di una sceneggiatura abbastanza convincente da giustificare l'esistenza di un progetto del genere, così come ovviamente la disponibilità dell'attore a tornare in quel ruolo. Fermo restando che persino all'interno di un ipotetico reboot, in fondo, non è detto che lo stesso Depp/Sparrow non possa fare una capatina, quanto meno come cameo.

