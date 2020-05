Pirati dei Caraibi 6 sarà un reboot al femminile, fuori Johnny Depp e dentro Karen Gillan

Circa due settimane dopo la conferma che la Disney sta ancora lavorando al nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi, arrivano anche le prime indiscrezioni sulla natura del progetto e la sua protagonista, che dovrebbe essere Karen Gillan.

Secondo quanto riferito, infatti, la star di Guardiani della Galassia e Jumanji è la scelta della Disney di guidare il reboot di Pirati dei Caraibi: non sappiamo se ci siano già stati dei colloqui formali, ma The Disinsider (che ultimamente ha messo a segno diversi scoop relativi alla Disney, soprattutto riguardo ai casting) ritiene che l'attrice di Avengers: Endgame sia la scelta dello studio per il ruolo. Secondo una teoria la Gillan cui potrebbe interpretare Redd - un famoso personaggio dell'attrazione dei Parchi Disney - ma per ora si tratta solo di speculazione.

Johnny Depp non dovrebbe riprendere il ruolo del Capitano Jack Sparrow, e i meccanismi dietro al film sembrano aver iniziato davvero a muoversi: per il momento nessun regista è accostato al progetto, ma il creatore di Chernobyl Craig Mazin e il precedente sceneggiatore della saga Ted Elliot stanno ancora lavorando alla sceneggiatura, mentre Jerry Bruckheimer e Chad Oman sono a bordo come produttori. Gillan è nota per i suoi ruoli in Doctor Who, Guardians of the Galaxy e, più recentemente, nei film di Jumanji. Giusto la scorsa settimana abbiamo scoperto che l'attrice scozzese aveva firmato per recitare in un nuovo thriller fantascientifico di alto concetto chiamato Dual insieme all'attore di Westworld e Breaking Bad Aaron Paul.

