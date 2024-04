Pirati dei Caraibi 6, il punto della situazione tra reboot e il ritorno di Johnny Depp

Un franchise amatissimo che ha incassato tantissimo al box office e si è ritagliato un posto nell'immaginario collettivo globale: Pirati dei Caraibi sembra stia per ripartire con la sua corsa cinematografica. Facciamo allora assieme il punto della situazione sul sesto film della saga.

Cominciamo dal fatto che stando a Jerry Bruckheimer Pirati dei Caraibi 6 sarà un reboot, con la saga quindi che ripartirà da zero dopo l'ultimo deludente capitolo. L'idea è quindi quella di smarcarsi dal passato per dare un colpo di spugna dal punto di vista attoriale, elemento che sicuramente ha a che fare con Johnny Depp.

Ecco, togliamoci subito il dente: le parole di Bruckheimer suggeriscono che Johnny Depp non tornerà in Pirati dei Caraibi 6, al massimo in un cameo, ma il reboot avrà un cast nuovo e certamente nuovi protagonisti.

Il sesto capitolo non sarà nemmeno il tanto chiacchierato film con Margot Robbie protagonista, anche quello rimasto nel limbo produttivo e accantonato per il momento, proprio per dare priorità a questo reboot.

Sappiamo invece che a scriverlo saranno il Craig Mazin di The Last of Us e Chernobyl e Ted Elliott, sceneggiatore dei primi quattro capitolo di Pirati dei Caraibi (scritti assieme a Terry Rossio). E che stando allo stesso Mazin lo script è folle e strano, addirittura lui stesso si è stupito che la Disney lo abbia confermato.

Insomma sembra proprio che Pirati dei Caraibi 6 arriverà, ma ripartendo quasi da zero.

E voi siete contenti di questo reboot? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a tutti i film di Pirati dei Caraibi dal peggiore al migliore.

Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti oggi su