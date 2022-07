Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp è di nuovo Jack Sparrow nel fan poster del nuovo film

Un fan poster di Pirati dei Caraibi 6 riporta per un attimo Johnny Depp nel ruolo del capitano Jack Sparrow. L'attore ha recitato nei primi quattro film del franchise e ha avuto un ruolo determinante nella creazione del personaggio. Nonostante il pessimo risultato di La vendetta di Salazar, Disney aveva già in programma un sequel.

Il sesto film non ha ancora visto la luce anche a causa della querelle legale che ha visto coinvolto Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard. Le accuse di abusi nei confronti di Depp sono costate all'attore il ruolo di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici e secondo alcuni è il motivo per il quale Jack Sparrow non è comparso nel quinto film.



In base ai dettagli giudiziari emersi pubblicamente, Disney inizialmente era disposta a pagare a Depp 22,5 milioni di dollari per tornare nei panni del bucaniere prima di decidere di spostare il franchise in tutt'altra direzione.

Ovviamente ora è difficile pensare che l'attore possa tornare a lavorare con la major; Johnny Depp non lavorerà più con Disney nemmeno per '300 milioni di dollari e un'alpaca' come da lui stesso dichiarato in tribunale. Tuttavia, un importante ex dirigente Disney ad inizio giugno aveva dichiarato che Johnny Depp potrebbe tornare in Pirati dei Caraibi. Ci saranno conferme?



Anche se il suo ciclo nei Pirati dei Caraibi può sembrare concluso, i fan identificano Jack Sparrow unicamente con Depp e ora è stata pubblicata una fan art che mostra l'iconico personaggio interpretato dall'attore proprio in occasione del sesto film, sottotitolando con un appropriato "Il ritorno di Jack Sparrow".



Jerry Bruckheimer ha confermato l'assenza di Depp nel sesto film del franchise ma che naturalmente il futuro dev'essere ancora deciso e in lavorazione ci sono due film; chissà che non ci possa essere un clamoroso ritorno, dopo la vittoria di Johnny Depp nel processo contro Amber Heard.