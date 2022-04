Pirati dei Caraibi 6, che fine farà Jack Sparrow con la nuova protagonista?

Con il chiacchierato arrivo di Margot Robbie e Karen Gillan, Pirati dei Caraibi 6 si rinnoverà completamente. I fan, tuttavia, sperano ancora in un ritorno di Jack Sparrow, ormai impossibile. Ma che fine farà il personaggio?

La risposta a questa domanda è molto complicata, e in verità non è stata fornita da nessuno degli addetti ai lavori. Infatti secondo quanto dichiarato da Depp, inizialmente il suo personaggio era coinvolto nel sequel, ma con il tempo e con la sempre più ingombrante causa con Amber Heard, il protagonista del franchise è stato tagliato senza alcun preavviso. E considerando la trama che si dovrebbe concentrare sulla piratessa Redd, effettivamente ora non ci sarebbe più spazio per lui.

Una cosa che è dispiaciuta molto al divo. Infatti Depp ha detto che avrebbe voluto dire addio a Sparrow con i giusti tempi. Si tratta del volto del franchise, e scaricarlo così senza neanche fargli "salutare" il suo pubblico sembra una cosa crudele.

Per questo in molti hanno pensato a un possibile cameo del personaggio nel prossimo film, che è però improbabile. La stessa Disney ha ammesso di averci pensato e di aver poi rifiutato l'opzione per le varie controversie che circondano l'attore. Dunque sembrerebbe che il suo addio Jack Sparrow lo abbia già dato, e nonostante le petizioni per farlo tornare che sono state lanciate online, non ci sarebbe niente da fare. Probabilmente ci verrà svelato nel film stesso che fine ha fatto, o forse semplicemente non lo sapremo mai. Considerando l'importanza di Sparrow per il franchise, la seconda opzione sembra improbabile.