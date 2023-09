Pirati dei Caraibi 6, i fan non lo vogliono senza Johnny Depp: partito il boicottaggio

Il reboot di Pirati dei Caraibi sembra sempre più una possibilità concreta, così come sembra sempre più probabile che il nuovo film della saga non vedrà come protagonista Johnny Depp nei panni di uno dei suoi personaggi più amati. Gli utenti social stanno facendo sentire la propria voce in questo senso, dando vita a un tentativo di boicottaggio.

Dopo aver riportato la notizia che Craig Mazin ha preparato la sceneggiatura del nuovo Pirati dei Caraibi torniamo a occuparci della questione relativa all’abbandono del franchise da parte di colui che ne è stato il protagonista assoluto, quel Johnny Depp, licenziato dalla Disney per quanto riguardi il sesto film della saga, in seguito al controverso processo che lo ha visto protagonista insieme all’ex moglie Amber Heard.

La sentenza della corte, però, ha dato ragione al protagonista di Edward Mani di Forbice e ha spinto gli utenti dei social a prendere le sue difese e a schierarsi contro un Pirati dei Caraibi senza il celebre Capitan Jack Sparrow.

Uno dei post (che lasciamo in calce all’articolo) lancia addirittura l’idea di un sabotaggio: “Ecco quello che penso. Se vanno avanti e fanno un film di Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp come Jack Sparrow, non solo non dovremmo andare a vederlo al cinema, ma dovremmo, durante la giornata del debutto nelle sale, vedere in streaming La Maledizione della Prima Luna, così da far capire loro esattamente cosa vogliamo vedere”.

Molti altri utenti si sono uniti alla discussione dimostrando di pensarla più o meno allo stesso modo e di ritenere necessaria la presenza di quella che secondo molti è l’anima stessa della saga.

In attesa di capire cosa succederà e se alla fine la Disney farà un passo indietro richiamando Depp per uno dei ruoli che più lo ha fatto apprezzare dal pubblico, vi lasciamo a una lista di 5 attori che potrebbero essere perfetti per un Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp.