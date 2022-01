Pirati dei Caraibi 6, cosa sappiamo sul sequel: trama, uscita, cast, Jack Sparrow

I fan di Pirati dei Caraibi continuano a chiedere il ritorno di Jack Sparrow nel franchise. Infatti, come sappiamo, è in programma un reboot. Ma quando uscirà e quali saranno la trama e il cast del film? Ecco cosa si sa.

In primis partiamo proprio dalla questione scottante: Jack Sparrow tornerà? Sembra proprio di no. Infatti più fonti hanno dichiarato che Johnny Depp non ha un futuro del franchise, e che a prendere le redini potrebbe essere invece un personaggio interpretato presumibilmente da Margot Robbie. O, secondo altri, potrebbe esserci anche Karen Gillan al timone. Sembra verosimile anche aspettarsi la presenza di entrambe le attrici, che andrebbero a comporre una scena tutta al femminile.

Per quanto riguarda la trama, invece, non ci sono informazioni precise. Da quel che è stato comunicato la storia dovrebbe concentrarsi sulla piratessa Redd. Si tratta di una fanciulla rapita da un pirata e venduta all'asta, o almeno così era stata descritta inizialmente nella storia creata a Disneyland. Proprio questo racconto è cambiato, in quanto la scena era stata molto contestata, e Redd è diventata un'abile piratessa che si occupa di vendere la "merce" di Sparrow. Quale storia potremmo aspettarci di vedere su di lei? Chissà.

Sicuramente, però, ci sarà da aspettare. Infatti sembra che il covid-19 abbia rallentato non di poco i lavori, anche se Bruckheimer ha dichiarato un paio di mesi fa che i lavori sulla sceneggiatura erano praticamente finiti. Considerando che la produzione (comprensiva di pre e post) dei film del franchise dura in media intorno ai 4 anni, e che l'uscita è generalmente fissata tra la primavera e l'estate, sembra che l'uscita potrebbe cadere tra la primavera del 2024 e l'estate del 2026. Una finestra sicuramente un po' ampia, prima della quale sembra difficile poter vedere il reboot. Ma mai dire mai.

Intanto i fan tirano fuori un'idea folle: e se arrivasse uno spin-off su Jack Sparrow?