Pirati dei Caraibi 6: ecco 5 cose che vorremmo vedere nel prossimo film

Non si sa ancora bene che forma prenderà, eppure Pirati dei Caraibi 6 vedrà la luce prima o poi. Nell'attesa proviamo a immaginarci cinque cose che vorremmo vedere nel prossimo capitolo, e che forse farebbero bene al reboot.

Facendo il punto della situazione su Pirati dei Caraibi 6 abbiamo capito che difficilmente Johnny Depp tornerà come Jack Sparrow. Da un lato potrebbe essere un bene smarcarsi dalla sua ombra, dato che il personaggio aveva compiuto il suo arco nella saga, e verso l'ultimo film risultava stanco e quasi una macchietta di sé stesso.

Ribaltando invece il discorso: e se vedessimo un Jack Sparrow mentore in Pirati dei Caraibi 6? Una sorta di rapporto simile a quello di Maverick e Goose in Top Gun Maverick, con Sparrow che dà il via a nuove leve di pirati.

Altro elemento che vorremmo è una storia sì fantastica ma legata molto a leggende del mondo piratesco, proprio come era il primo film, che aveva l'elemento degli scheletri riuscendo comunque a tenersi con i piedi per terra.

Ricreare un personaggio come Jack Sparrow sarà impossibile, perciò se Pirati dei Caraibi 6 vorrà farne a meno avrà bisogno di un pirata carismatico, sì, ma che non cerchi di imitare il personaggio di Johnny Depp, altrimenti rischia di fallire già in partenza.

Chiudiamo con le venature orrorifiche e comiche della saga, che vorremmo rivedere in questo reboot mescolate bene alle battaglie fra pirati e marina.

E voi cosa vorreste vedere nel prossimo film? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo a tutti i Pirati dei Caraibi dal peggiore al migliore.

