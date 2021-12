Pirati dei Caraibi: i 5 personaggi più amati dai fan (e i 5 più odiati)

Si parla ormai da anni di possibili reboot o sequel di Pirati dei Caraibi, e mentre il franchise dovrebbe continuare, capitanato questa volta da Margot Robbie, si torna a parlare dei personaggi del passato. Perché di protagonisti iconici ce ne sono stati tanti. Ma quali sono i più amati? E i più odiati?

I 5 PERSONAGGI PIÙ AMATI

Tra i protagonisti più apprezzati c'è sicuramente Jack Sparrow, il Re assoluto di questa saga, che è stato interpretato da Johnny Depp. Si tratta di un pirata un po' rozzo, dall'atteggiamento simile a quella di una rockstar. E in effetti si dice che sia stato ispirato proprio a Keith Richards dei Rolling Stones. Tutti ora parlano di un possibile spin-off senza il Jack Sparrow di Depp: Secondo voi sarebbe ugualmente bello e, soprattutto, avrebbe successo? Chissà. In ogni caso tra i personaggi più amati c'è anche l'acerrimo nemico di Sparrow nel primo film: Barbossa. Si tratta di un uomo intelligente e scaltro, in grado di raggirare chiunque, e l'immagine del perfetto pirata. Hector Barbossa passerà dalla parte dei cattivi a quella dei buoni nei film successivi al primo. E nella classifica si fa posto ancora un altro villain: Davy Jones. I fan non possono non apprezzare il look studiato per lui dalla Disney. Si tratta del Capitano dell'Olandese volante, che presenta un volto tentacolare da polpo e braccia da granchio. Reso un cattivo da un'esperienza negativa, in verità presenta un passato da innamorato, frantumato dal tradimento della sua amata che lo ha portato a strapparsi il cuore dal petto e custodirlo in uno scrigno. Anche Joshamee Gibbs non può mancare in questa lista. Gibbs è il leale braccio destro di Jack Sparrow, che si fida completamente di lui (e viceversa). É un ex ufficiale della Marina Britannica sotto Norrington, e quando viene riconquistata la Perla Nera ne diventa primo ufficiale. Per chiudere, non può mancare quella che è la protagonista femminile, Elizabeth Swann, un vero spirito libero e amante dell'avventura, che entra a far parte della ciurma di Sparrow nonostante la resistenza dei suoi membri. Tutti, infatti, credono che la sua presenza (in quanto donna) porti sfortuna. Swann, ignorando tutti, prenderà invece parte alle missioni, contribuendo significativamente.

I 5 PERSONAGGI MENO AMATI

Tra i protagonisti meno amati, invece, troviamo in primis Angelica. Nulla da dire a Penelope Cruz, ma il problema è che il suo personaggio va ad inserirsi in un film debole, il quarto, e dunque ha i suoi difetti in fatto di caratterizzazione. E guadagna un posto tra i meno apprezzati anche un altro personaggio femminile, Anamaria. Infatti pur avendo grande potenziale, gli sceneggiatori non lo hanno mai esplorato, portando il suo ritorno ad essere meno entusiasmante di quanto tutti si sarebbero aspettati. Un vero peccato. Ci sono poi Mullroy e Murtogg, che servono essenzialmente come spalle comiche in alcuni frangenti, e inizialmente danno la caccia ai pirati. Tuttavia dopo il terzo film diventano anche loro dei pirati, e il loro ruolo diventa pian piano sempre meno apprezzabile, soprattutto con questo passaggio. Ricordano un po' Pintel e Ragetti, anche loro amati solo a momenti, diventati sempre meno, tanto che non hanno raggiunto il quarto film. C'è poi Barbanera, che della pellicola numero 4 è l'antagonista principale. É uno dei villain meno apprezzati, forse perché probabilmente è quello in cui i fan vedono meno umanità: è infatti stato definito dal produttore "il pirata più orribile di tutti i tempi". Probabilmente a influire è anche il fatto che si trovi nel capitolo meno amato.