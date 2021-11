Pirati dei Caraibi, le 5 battute più divertenti della saga con Johnny Depp

Il successo di Pirati dei Caraibi si basa su un sapiente mix di diversi elementi: ci sono l'avventura e l'azione, ci sono dei personaggi ben scritti, un immaginario affascinante come quello piratesco e, cosa fondamentale, tanta, tanta ironia. Ma quali sono le battute più riuscite della saga di Jack Sparrow?

Partiamo proprio dall'indimenticabile Jack Sparrow e dalla sua tendenza a improvvisare per tirarsi fuori dalle situazioni di pericolo: il suo "Capitano, vorrei segnalare un ammutinamento" pronunciato dopo aver condotto egli stesso la rivolta contro Barbanera è un vero e proprio manifesto del personaggio di Johnny Depp.

Degna di nota, in tal senso, è anche la spiegazione che Sparrow fornisce a Will Turner riguardo le sorti di Elizabeth: "È al sicuro, come da me promesso. Si sta accingendo a sposare Norrington, come da lei promesso. E tu stai per morire, come da te promesso. Quindi siamo tutti uomini di parola... A parte Elizabeth, ma solo perché è una donna!" Serve aggiungere altro?

Non solo Jack Sparrow, però: lo stesso Will Turner si rende di tanto in tanto protagonista di momenti di ironia dall'aplomb molto britannico, come il "Non l'avevo ancora finita" con cui reagisce al modo in cui Davy Jones gli getta via la tazza di tè che aveva in mano, durante una scena di Ai Confini del Mondo. A proposito di comic relief, inoltre, è impossibile non ricordare Ragetti e il suo "È la Bibbia, acquisti punti a provarci" con cui giustifica il suo leggere il testo sacro pur non essendo capace di leggere.

È ancora Ai Confini del Mondo, inoltre, a regalarci un'indimenticabile perla di Barbossa che, impegnato a tentare di sopravvivere alla tempesta e a tenere a bada un po' di membri della ciurma di Davy Jones, risponde con un sobrio: "Sono un po' impegnato al momento!" alla richiesta di Elizabeth e Will di celebrare il loro matrimonio. E voi, ricordate altri momenti d'ilarità della celebre saga Disney? Fatecelo sapere nei commenti! Alcuni colleghi dell'attore, intanto, pensano che Johnny Depp dovrebbe essere ancora Jack Sparrow nel futuro del franchise.