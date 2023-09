Pirati dei Caraibi: 5 attori perfetti per il remake senza Johnny Depp

I Pirati dei Caraibi si è sempre contraddistinto per essere una saga commerciale con un cast di altissimo livello come raramente si è visto al cinema. Nonostante un reboot pare sia lontano, questo, ovviamente, non mette al riparo dai fancasting che potrebbero essere perfetti per il post-Johnny Depp.

Mentre Jerry Bruckheim pare sia aperto per un ritorno di Johnny Depp ne I Pirati dei Caraibi, la piega presa dalla carriera dell'attore non lo avvicina particolarmente a questo tipo di prodotti così profondamente commerciali. Dopo esser stato protagonista del film di apertura al Festival di Cannes, Depp ha nei suoi programmi lavorare più intensamente a pellicole diverse da quelle commerciali che lo hanno visto diventare una leggenda. I fan, però, non si sono arresi alla possibilità di un reboot de I Pirati dei Caraibi.

Dopo che sono crollati i sogni del reboot al femminile della saga con protagonista Margot Robbie non si è fermato il toto-nomi di coloro che sarebbero "perfetti" per vestire i panni dei personaggi più iconici de I Pirati dei Caraibi. Per interpretare Jack Sparrow la scelta dei fan è immediatamente caduta su Robert Sheehan, attore irlandese diventato famoso per la sua partecipazione nella serie Misfits e in The Umbrella Academy. Fabien Frankel di House of the Dragon è stato eletto, invece, come il volto perfetto per sostituire Orlando Bloom nei panni di Will Turner, uno dei personaggi più amati della saga. Come protagonista femminile secondo molti sarebbe perfetta Daisy Edgar-Jones che rimpiazzerebbe Keira Knightley nelle vesti di Elizabeth Swann. Molti vedrebbero come attore perfetto per interpretare Barbossa, invece, Tom Hardy. L'ambivalenza dei personaggi che solitamente impersona lo renderebbero l'attore perfetto per un ruolo così complesso. A chiudere il fancasting c'è Jude Law che potrebbe essere una scelta azzeccata per il ruolo del Capitan James Norrington.

Queste non sono altro che speculazioni e congetture di fan particolarmente entusiasti della possibilità di vedere la saga che li ha cresciuti, tornare sul grande schermo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!