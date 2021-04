Pirati dei Caraibi 4: tutte le idee originali (e cancellate) del film con Johnny Depp

Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare non è certo stato il capitolo più fortunato del franchise: la saga con Johnny Depp cominciò a mostrare il fianco dopo la chiusura della trilogia diretta da Gore Verbinski, dando il via a un trend negativo che sarebbe poi proseguito con il capitolo successivo.

Difficile immaginare un modo per risollevare le sorti del film con Penelope Cruz: ciò che è certo è che comunque ciò che abbiamo visto sul grande schermo non corrisponde per intero alle idee originarie del regista Rob Marshall e della produzione, che avevano già approntato un paio di scene poi tagliate in vista della final cut.

Nel film avremmo infatti dovuto assistere ad un breve ritorno di Pintel e Ragetti, così come avremmo dovuto incontrare nuovamente il vecchio Bill, intento a cercare di far bere del rum al suo gatto; l'idea era inoltre quella di regalare un cameo al leader dei Rolling Stones Mick Jagger, dando quindi seguito all'apparizione di Keith Richards nei panni del padre di Jack Sparrow.

Si tratta di scene che difficilmente avrebbero cambiato il destino di film partito con il piede sbagliato, ma che avrebbero potuto quantomeno strappare un sorriso soprattutto ai fan di vecchia data. Per saperne di più, intanto, ecco dov'è stato girato Pirati dei Caraibi: Oltre il Confine del Mare.