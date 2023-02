Piramide di paura: il cult prodotto da Spielberg arriva per la prima volta in bluray!

Dopo le tante uscite home video per gennaio 2023, Plaion Pictures questo mese delizia i collezionisti con la prima, prestigiosa edizione casalinga di Piramide di Paura, il cult prodotto da Steven Spielberg.

Cosa sarebbe successo se Sherlock Holmes e il Dott. Watson si fossero conosciuti ai tempi della scuola? Questa la domanda che offre lo spunto per Piramide di Paura, cult del 1985 prodotto da Spielberg - all'apice del suo successo - e diretto da Barry Levinson, con protagonisti Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward e Anthony Higgins. Nel film, quando una serie di strani ed incomprensibili omicidi sconvolge Londra, il Giovane Holmes e il suo nuovo amico Watson si trovano involontariamente coinvolti nel fitto mistero: così “il gioco ha inizio!” e l’investigatore in erba si ritrova alle prese con il caso più incredibile della sua straordinaria carriera.

Il film sarà disponibile per la prima volta in edizione steelbook bluray grazie a Plaion Pictures, con un'uscita fissata al prossimo 9 febbraio: tra le altre novità del mese, De Palma Collection II (che include Le due sorelle e Obsession e che sarà disponibile dal 23 febbraio in DVD e in bluray in edizione limitata e numerata) e Till Death, horror con Megan Fox (in uscita sempre dal 23 febbraio in dvd e bluray).

A proposito, date uno sguardo al trailer ufficiale di Till Death.