Piper Perabo sarà ufficialmente nel cast di Angel Has Fallen

conferma un nuovo ingresso nel cast di Angel Has Fallen , nuovo episodio della famosa saga d'azione con protagonista. L'attrice, infatti, è salita ufficialmente a bordo del progetto, svela l'autorevole

"Sto per girare il prossimo 'Has Fallen'. Che è più vicino a Il Fuggitivo." aveva spiegato in una recente intervista il protagonista della serie, Gerard Butler "E' la nostra versione di Logan. Quel che quel film era per Wolverine, questo lo sarà per me. Ci sono tante città che cadono, e anche noi ci siamo chiesti 'quante città possiamo far cadere?', quindi sarà qualcosa di sorprendente e viscerale. Abbiamo un gran regista, che è Ric Waugh, ha realizzato un film chiamato Shot Caller insieme a Jon Bernthal".

La saga ha avuto inizio nel 2014 con Attacco al potere - Olympus has fallen di Antoine Fuqua con Butler protagonista. Uscito nel 2016 e ambientato a Londra, Attacco al Potere 2 riproponeva Gerard Butler nei panni di Mike Banning e, visto che un terzo capitolo non si nega a nessuno (tranne rari casi), è ai nastri di partenza anche questo nuovo episodio del franchise.

Ric Roman Waugh (Shot Caller) dirigerà su produzione Millenium Films e distribuzione Focus Features. Nel cast anche Mark Gill, Matt O’Toole, Alan Siegel, e John Thompson.