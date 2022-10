Piove vietato ai minori di 18 anni con 6 bollini rossi: non si può mostrare il trailer!

Il nuovo horror tutto italiano Piove, diretto da Paolo Strippoli alla sua seconda regia dopo A classic horror story distribuito da Netflix, in questi minuti è stato ufficialmente vietato ai minori di 18 anni con la bellezza di 6 bollini rossi per contenuti sensibili.

A riportare la notizia Cinecittà News: il film è stato bocciato dalla commissione ministeriale preposta al controllo del Ministero della Cultura, che ha ritenuto di fissare il divieto di Piove ai minori di 18 anni dopo che il distributore del film, Fandango, lo aveva autonomamente previsto per i minori di 14. La sentenza ha aumentato anche il numero di 'bollini rossi': Fandango aveva previsto solo quello per l'eccessiva violenza, ma la commissione ha aggiunto anche tutti gli altri previsti dall’ordinamento: sesso, uso di armi, turpiloquio, uso di sostanze stupefacenti, discriminazione e incitamento all’odio.

La decisione pare abbia colto di sorpresa tutti, dal distributore ai produttori, e per primo il regista: "Sono rimasto sorpreso dal divieto ai minori di diciotto anni" ha dichiarato Stroppoli a Cinecittà News. "Il film rappresenta la violenza sempre attraverso un dispositivo horror sovrannaturale e allegorico. Non c’è alcuna istigazione o apologia del male, anzi, solo la crudezza che il genere richiede. Piove è una parabola che racconta del nostro lato oscuro e nel finale offre una soluzione per addomesticarlo".

Piove, che include nel cast Fabrizio Rongione, Cristiana Dell’Anna, Francesco Ghegi, Aurora Menenti e Leon De La Valléè, è previsto in uscita il 10 novembre al cinema ma debutterà il 21 ottobre in anteprima italiana ad Alice nella città, la sezione autonoma della Festa del cinema di Roma. I creatori adesso faranno ricorso, che verrà depositato subito già a partire da lunedì 17 ottobre, ma il pericolo è grande perché con questa sentenza anche il marketing di Piove è completamente congelato: in base all'ordinamento, infatti, per le opere vietate ai minori di 18 anni non possono mostrarsi al pubblico nemmeno attraverso un trailer.

Per altri contenuti recuperate il trailer di A classic horror story, primo film di Paolo Strippoli disponibile su Netflix.