Un giorno di Pioggia a New York di Woody Allen è stato rinviato a novembre

Previsto inizialmente per il 10 ottobre, l'atteso ritorno di Woody Allen con Un Giorno di Pioggia a New York è stato ufficialmente rinviato di oltre un mese.

Come si legge sul sito ufficiale di Lucky Red, infatti, la commedia romantica con protagonisti Timothée Chalamet ed Elle Fanning arriverà nelle sale italiane il prossimo 28 novembre.

"Woody Allen torna a Manhattan con Un giorno di pioggia a New York" si legge nella sinossi ufficiale del film. "una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto."

Finanziato inizialmente da Amazon, che ha deciso di rinunciare alla distribuzione in seguito alle nuove controversie nate sulle accuse nei confronti del regista, Un Giorno di Pioggia a New York già uscito da diversi mesi in Polonia e si prepara a debuttare nelle sale francesi la settimana prossima. In attesa di vedere il film in Italia vi rimandiamo al trailer di Un Giorno di Pioggia a New York e alle recenti dichiarazioni di Allen sul Metoo.