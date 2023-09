Un giorno di pioggia a New York ha sancito un record nella filmografia di Woody Allen!

Un giorno di pioggia a New York è stato l'ultimo film di Woody Allen che ha avuto una produzione americana dopo che il regista ha deciso di lanciarsi totalmente nel cinema francese. La pellicola, però, segna un singolarissimo record nella carriera del regista famoso per la sua iperproduttività.

Dopo che Un giorno di pioggia a New York era stato rinviato a novembre, il film è slittato automaticamente, rendendo la pellicola un caso quasi unico nella filmografia di Woody Allen. Il regista è sempre stato famoso per la sua capacità di pubblicare ogni anno, senza esclusione di colpi, almeno una pellicola al cinema rendendolo, attualmente, uno dei cineasti più prolifici della storia del cinema. Soltanto quattro volte nella sua lunghissima carriera, Allen ha "saltato" una uscita annuale: 1970, 1974, 1976, 1981.

A queste annate si è aggiunto anche il 2018. All'epoca dell'uscita della pellicola Allen stava affrontando le enormi questioni che ruotavano intorno alle accuse di molestie che lo hanno visto, per anni, coinvolto in processi in tribunale. Mentre alcuni membri del cast decisero di donare i propri stipendi e di dichiarare di non voler mai più lavorare con Allen per il resto della loro carriera (come Chalamet), altri si sono schierati in suo supporto celebrando la sua arte e il suo contributo al mondo del cinema. Questo, però, ha reso il 2018 uno dei pochissimi anni in cui un film di Woody Allen non è arrivato al cinema dal suo esordio nel 1969.

Parlando del collega, Luca Guadagnino ha parlato del processo a Woody Allen difendendolo e parlando di un processo "stile lettera scarlatta".