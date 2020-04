Pioggia di mattoncini per Zachary Levy: in arrivo LEGO DC: Shazam!

Grazie al successo del primo capitolo con protagonista Zachary Levy e dopo i recenti progetti Shazam! 2 e Black Adam la Warner Bros. punta ad espandere ancora il franchise, stavolta collaborando con LEGO a LEGO DC: Shazam! Continuate dopo il salto per scoprirne trailer e data d'uscita.

La linea che separa nerd e geek è spesso sottile e mentre i primi vivono nel loro mondo fatto di film, fumetti e serie TV, i secondi avranno sempre la citazione pronta per ogni occasione... Eppure su una cosa saranno sempre d'accordo: i LEGO sono magici!

La Warner Bros. lo sa bene e dalla collaudata collaborazione con gli amati mattoncini nasce LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters. Il film d'animazione arriverà direttamente in formato digitale il 28 aprile, mentre la versione Blu-ray e DVD è già preordinabile su Amazon, ma non arriverà prima del 16 giugno.

La storia ruoterà intorno Billy Batson, ragazzino di appena 10 anni, in grado di trasformarsi nel potentissimo (ma soprattutto adulto) Shazam! Non passerà molto prima che Batman, Wonder Woman, Superman e gli altri supereroi si accorgano di lui, ma per entrare nella Justice League dovrà svelare la sua vera identità.

Tra gli sconti con Black Adam e Mr. Mind e le esilaranti battute e gag che accompagnano le produzioni LEGO, nei cofanetti saranno presenti anche gli inediti Little Elvis, con i Teen Titans Go!, e Spoooooky Game e Pool Duel con Unikitty!, il bizzarro gatto mutaforma conosciuto in The Lego Movie.

Nel player in alto troverete il trailer, mentre nel cast vocale ci saranno Sean Austin (Il Signore degli Anelli, Stranger Things) Troy Baker, Nolan North, Grey Griffin, Christina Milizia, James Arnold Taylor e Imari Williams.