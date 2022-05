Pinocchio di Walt Disney diventa reale nel trailer Disney Plus: svelata la data d'uscita!

Come promesso dal teaser di Pinocchio pubblicato questa mattina, durante il popolare programma televisivo Good Morning America la Disney ha svelato il trailer ufficiale del nuovo titolo della colonna dei remake live-action dedicato al burattino più famoso della storia del cinema.

In occasione della pubblicazione del trailer, la Disney ha anche annunciato il nuovo Disney Plus Day, che coinciderà con l'uscita del remake live-action di Pinocchio sulla piattaforma: l'appuntamento è fissato per l'8 settembre prossimo, e Pinocchio non sarà l'unica anteprima in arrivo per gli abbonati dato che la Disney ha anticipato che saranno annunciate nuove sorprese targate Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic nei prossimi mesi.

Ricordiamo che Pinocchio include nel cast Tom Hanks nei panni di Geppetto, Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco e Luke Evans. La regia è stata curata dal premio Oscar Robert Zemeckis, che ha diretto questa rivisitazione dal vivo dell'amata storia del celebre burattino di legno che intraprende un'avventura emozionante per diventare un bambino vero. Joseph Gordon-Levitt sarà Grillo Parlante, che funge da guida di Pinocchio oltre che da sua personale "coscienza"; la candidata all'Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; la candidata all'Oscar Lorraine Bracco sarà Sofia il gabbiano, un nuovo personaggio, mentre Luke Evans sarà il cocchiere. Nel cast ci sono anche Kyanne Lamaya come Fabiana (e la sua marionetta Sabina), Giuseppe Battiston come Mangiafuoco e Lewin Lloyd come Lampwick. Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz sono i produttori del film, con Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns i produttori esecutivi.

Appuntamento fissato dunque per l'8 settembre prossimo: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!