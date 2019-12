Pinocchio vola al box-office nell'ultimo weekend portando il totale a quasi 10 milioni

Secondo i dati degli incassi forniti puntualmente da Cinetel, Pinocchio di Matteo Garrone è stato il film più visto in Italia nell'ultimo weekend cinematografico (ovvero quello del 26-29 dicembre), con una cifra superiore ai 5 milioni di euro. Inseguono tutti gli altri film delle feste che vediamo nel dettaglio di seguito.

Forte del successo natalizio, il nuovo adattamento cinematografico della favola di Collodi scritta e diretta dal regista romano ha incassato altri 5.335.839 euro, portando il suo totale a sfiorare i 10 milioni complessivi, al momento si trova a 9.953.911 euro. Grazie al successo proprio di Pinocchio (e di Ficarra e Picone la settimana precedente), la quota del cinema italiano in termini di incassi ha superato il traguardo del 20%, bissando quindi il risultato del 2018 e confermando un trend nell'aumento degli incassi per le nostre sale che dura ormai da parecchi mesi. Pinocchio ha inoltre incrementato gli incassi del 99% rispetto alla scorsa settimana.

Dopo l'esordio natalizio, ottimo secondo posto in classifica per Jumanji: The Next Level che incassa 4.945.993 euro e ottiene la migliori media per sala (8.426 euro). Il totale per il film con Dwayne Johnson è di 6.043.009 euro. Se vogliamo fare un paragone con il film precedente, Jumanji: Benvenuti nella giungla aveva incassato 3.612.491 euro nei suoi primi cinque giorni. Al terzo posto continua la sua corsa anche Il primo Natale di Ficarra e Picone che racimola altri 4.554.611 euro e una media di 6.057 (più del 118% rispetto a settimana scorsa) per un totale ormai ben oltre i 12 milioni di euro (12.492.914€).

Solo quarto Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, seppur alla seconda settimana di programmazione. Il film ha subito un calo del 20% rispetto al weekend precedente e ha incassato altri 3.301.140 euro portando il totale complessivo in Italia a 10.463.502 euro. Il confronto con Gli Ultimi Jedi non è affatto semplice, essendo quest'ultimo uscito con un weekend di anticipo (era il 13 dicembre), ma dopo il 25 dicembre il film di Rian Johnson era a quota 11.150.307 euro e avrebbe finito la sua corsa a 15 milioni e poco più.

In quinta posizione troviamo La dea fortuna di Ferzan Ozpetek con 2.448.098 euro e un totale di 4.627.053 euro. Seguono Frozen 2 della Disney con altri 1.252.744 euro e un aumento del 53% rispetto allo scorso weekend, mentre settimo c'è Last Christmas con 896.592 euro incassati (che portano il suo totale a 1.973.974 euro.

A chiudere la top 10 ci pensano Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson (585.715 euro), Spie sotto copertura (543.772 euro) e L'immortale (193.702 euro, che portano il totale a sfiorare quota 6 milioni di euro).