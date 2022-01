Pinocchio: il primo trailer del film Netflix di Guillermo del Toro svela la data d'uscita!

Netflix ha svelato il primo teaser trailer di Pinocchio, nuovo adattamento animato della favola di Carlo Collodi che porta la firma del genio visionario di Guillermo del Toro. Questo stravagante musical in stop-motion co-diretto con Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

Nel primo trailer vediamo per la prima volta il Grillo Parlante, che avrà la voce nella versione originale di Ewan McGregor. Lo vediamo presentarsi e rivelarci che egli in realtà vive nel cuore del burattino protagonista della storia. Il teaser ha svelato anche la data d'arrivo del film sulla piattaforma digitale: dicembre 2022, in tempo per le prossime festività natalizie.

Diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, il film presenta un cast vocale stellare con Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, come detto, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell'Oscar Tilda Swinton. Il casti di doppiatori italiani deve ancora essere annunciato.

Stando a quanto dichiarato da Ron Perlman, Pinocchio sarà ambientato nell'Italia di Mussolini e vedrà il protagonista come un 'soldato perfetto'. Ecco la dichiarazione completa della star: "Beh, che posso dire? Il Pinocchio di Guillermo è ambientato nell'Italia di Mussolini, che ovviamente dà al film tutta un'atmosfera parecchio fascista e totalitaria. L'idea geniale è che, in questo film, Pinocchio è considerato il soldato perfetto, perché ovviamente non è umano. E siccome è un pezzo di legno, non mette mai in discussione gli ordini, non ha paura di obbedire a qualsiasi nefandezza, è invulnerabile ai colpi nemici. In pratica, come ho detto, è il soldato perfetto".

In precedenza, Guillermo del Toro aveva paragonato il suo Pinocchio a Frankestein.