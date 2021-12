Pinocchio di Del Toro, nuovi dettagli: 'Il burattino è il soldato perfetto di Mussolini'

Pinocchio di Guillermo del Toro uscirà nel 2022 sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, ma in una recente intervista promozionale l'attore Ron Perlman ha rivelato qualche interessante dettaglio sul misterioso e attesissimo progetto.

Parlando con la rivista Inverse per promuovere l'uscita nord-americana di Nightmare Alley, nuovo film dell'amico Del Toro in cui ha un piccolo ruolo, Ron Perlman ha discusso del suo coinvolgimento nel nuovo adattamento di Pinocchio, condividendo alcune informazioni sull'ambientazione del film. Stando a quanto dichiarato dall'attore, Pinocchio sarà ambientato nell'Italia di Mussolini e vedrà il protagonista come un 'soldato perfetto'. Ecco la dichiarazione completa della star:

"Beh, che posso dire? Il Pinocchio di Guillermo è ambientato nell'Italia di Mussolini, che ovviamente dà al film tutta un'atmosfera parecchio fascista e totalitaria. L'idea geniale è che, in questo film, Pinocchio è considerato il soldato perfetto, perché ovviamente non è umano. E siccome è un pezzo di legno, non mette mai in discussione gli ordini, non ha paura di obbedire a qualsiasi nefandezza, è invulnerabile ai colpi nemici. In pratica, come ho detto, è il soldato perfetto".

In precedenza, Guillermo del Toro aveva paragonato il suo Pinocchio anche a Frankestein: quali sono le vostre aspettative per il film d'animazione in stop-motion? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.