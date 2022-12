Pinocchio, del Toro confessa il taglio di una scena: ''Era troppo cupa''

Se ancora non avete dato uno sguardo all'ultima fatica di Guillermo del Toro, qui 5 motivi per non perdere Pinocchio - da poco disponibile su Netflix. Con un tono cupo, che si percepisce per la durata dell'intero film, una scena in particolare è stata però tagliata: troppo inquietante!

Interamente realizzato con la tecnica della stop-motion, Pinocchio è il film di animazione curato e diretto dal regista messicano Guillermo del Toro e dal suo partner Mark Gustafson. Approdato sulla piattaforma da pochi giorni, la pellicola ha riscosso un successo immediato ed estremamente positivo, con un punteggio del 98% su Rotten Tomatoes.

Nonostante la prima volta di del Toro alla regia di un film di animazione, la sua tipica impronta cupa si avverte anche in questo lavoro, soprattutto nell'inquietante sequenza iniziale in cui il protagonista viene ucciso dal fascista Benito Mussolini. Come raccontato dallo stesso regista, la figura di Mussolini ha sempre fatto parte del film sin dalle prime idee - poco più che abbozzate - sul progetto. Nonostante questo, la scena iniziale era inizialmente molto diversa: Carlo (Gregory Mann) che viene ucciso da un plotone d'esecuzione.

All'inizio, quindi, non Mussolini ma un plotone di esecuzione sulla spiaggia avrebbe dovuto sparare al protagonista: ''Avevamo pensato a una squadra di tiratori sulla spiaggia. Sembrava un po' troppo cupo, così ci siamo ricreduti'', ha confessato Gustafson. Anche se in accordo con il collega, per del Toro il vero motivo del cambio è stata una questione di ritmo: ''Il plotone rallentava il film in modo non necessario''.

Vi ricordiamo che Pinocchio è già disponibile sulla piattaforma Netflix.