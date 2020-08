Pinocchio, Tom Hanks in trattative per la parte di Geppetto nel remake di Robert Zemeckis

Secondo quanto riportato da Variety, Tom Hanks sarebbe nella fase iniziale delle trattative per unirsi al remake in live-action di Pinocchio targato Disney e alla cui regia è al momento collegato Robert Zemeckis. Hanks andrebbe così a ricoprire il ruolo di Geppetto nella nuova rilettura del classico d'animazione anni Quaranta.

Qualora le trattative dovessero andare a buon fine, per Hanks e Zemeckis si tratterebbe di una reunion dopo che i due hanno già collaborato con successo a film indimenticabili come Forrest Gump, valso a Hanks il suo secondo Oscar consecutivo, e Cast Away (valsogli la nomination). L'ultima collaborazione tra i due è datata 2004, anno dell'uscita del film d'animazione in motion-capture Polar Express.

La sceneggiatura del live-action Disney di Pinocchio sarà un lavoro a quattro mani di Zemeckis e Chris Weitz, che lavorerà anche a Bambi, mentre la sedia di regia sarà il regno indiscusso del regista della saga di Ritorno al Futuro, che proprio ultimamente si è nuovamente opposto ad una quarta avventura per Doc e Marty.

Le avventure di Pinocchio, celebre romanzo allegorico di Collodi, diviene un classico d'animazione nel 1940 grazie a Walt Disney, ma la sua prima rappresentazione risale addirittura al 1911: nel Pinocchio di Giulio Antamoro, rigorosamente in bianco e nero, il "bambino vero" fu interpretato da Ferdinand Guillaume, che vestì un eccezionale costume da burattino.

Sebbene non sia ancora stata resa nota una data d'uscita, gli slot attualmente destinati ai live-action Disney sono molteplici: nel 2021 saranno 4, nel 2022 saranno 5 e nel 2023 addirittura 6, per un totale di ben 15 nuovi film.

Di recente abbiamo visto Hanks impegnato nel film bellico Greyhound, uscito direttamente su Apple Tv+ a causa della pandemia di coronavirus che ancora impedisce la riapertura dei cinema negli Stati Uniti.