Pinocchio in testa ai Nastri d'Argento con 9 candidature: tutte le nomination

Pochi minuti fa sono state annunciate le nomination ufficiali ai Nastri d'Argento 2020, i premi consegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani: a guidare il gruppo Pinocchio di Matteo Garrone e Favolacce dei fratelli d'Innocenzo con 9 nomination a testa.

Ricordiamo che per le candidature sono stati presi in considerazione i titoli usciti tra cinema e piattaforme on demand dall'1 giugno 2019 al 31 maggio 2020.

Miglior film

Gli anni più belli

Hammamet

La Dea Fortuna

Favolacce

Pinocchio

Migliore regia

Gianni Amelio – Hammamet

Pupi Avati – Il signor diavolo

Cristina Comencini – Tornare

Fratelli D’Innocenzo – Favolacce

Matteo Garrone – Pinocchio

Pietro Marcello – Martin Eden

Mario Martone – Il sindaco del Rione Sanità

Gabriele Muccino – Gli anni più belli

Ferzan Ozpetek – La Dea fortuna

Gabriele Salvatores – Tutto il mio folle amore

Miglior regista esordiente

Stefano Cipani – Mio Fratello Rincorre I Dinosauri

Marco D’Amore – L’immortale

Roberto De Feo – The Nest

Ginevra Elkann – Magari

Carlo Sironi – Sole

Igor Tuveri (IGORT) – 5 È Il Numero Perfetto

Miglior Commedia

Figli di Giuseppe Bonito

Il Primo Natale di Salvo Ficarra e Valentino Picone

Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio

Odio L’estate di Massimo Venier

Tolo Tolo di Luca Medici

Miglior produttore

Marco Belardi, Lotus Production e Paolo del Brocco, Rai Cinema 3 - Gli anni più belli

Agostino, Giuseppe e Mariagrazia Saccà, Rai Cinema e Vision Distribution - Favolacce e Hammamet

Attilio De Razza, Tramp Limited, Giampaolo Letta di Medusa – Il primo Natale

Luca Barbaraeschi, Eliseo Cinema, Paolo del Brocco Rai Cinema – L’Ufficiale e la spia

Matteo Garrone Archimede film, Paolo del Brocco Rai Cinema, Leone Film – Pinocchio

Miglior attore protagonista

Stefano Accorsi, Edoardo Leo – La dea fortuna

Pierfrancesco Favino – Hammamet

Luca Marinelli – Martin Eden

Francesco Di Leva – Il Sindaco Del Rione Sanità

Kim Rossi Stuart – Gli Anni Più belli

Miglior attrice protagonista

Giovanna Mezzogiorno – Tornare

Micaela Ramazzotti – Gli anni più belli

Lunetta Savino – Rosa

Lucia Sardo – Picciridda

Jasmine Trinca – La Dea Fortuna

Miglior attore non protagonista

Roberto Benigni – Pinocchio

Carlo Buccirosso – 5 E’ il numero perfetto

Carlo Cecchi – Martin Eden

Gallo e De Francesco – Il Sindaco Del Rione Sanità

Massimo Popolizio – Il Primo Natale, Il Ladro Di Giorni

Miglior attrice non protagonista

Barbara Chichiarelli – Favolacce

Matilde Gioli – Gli Uomini D’oro

Valeria Golino – 5 È Il Numero Perfetto, Ritratto Della Giovane In Fiamme

Benedetta Porcaroli – 18 Regali

Alba Rohrwacher – Magari

Miglior attore di commedia

Luca Argentero – Brave Ragazze

Giorgio Colangeli – Lontano Lontano

Valerio Mastandrea – Figli

Giampaolo Morelli – 7 ore per farti innamorare

Gianmarco Tognazzi – Sono solo fantasmi

Miglior attrice di commedia

Antonella Attili – Tolo Tolo

Paola Cortellesi – Figli

Anna Foglietta – D.N.A. – Decisamente Non Adatti

Lucia Mascino – Odio L’estate

Serena ossi – Brave Ragazze, 7 Ore per farti innamorare

Miglior soggetto

Bar Giuseppe di Giulio Base

Buio di Emanuela Rossi

Il grande salto di Daniele Costantini

Il signor Diavolo di Pupi, Antonio e Tommaso Avati

L’uomo del labirinto di Donato Carrisi

Miglior sceneggiatura

Favolacce – Damiano e Fabio D’Innocenzo

Il Sindaco del Rione Sanità – Mario Martone, Ippolita Di Majo

La Dea Fortuna – Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Ozpetek

Martin Eden – Pietro Marcello, Maurizio Braucci

Tutto il mio folle amore – Umberto Contarello, Sara Mosetti

Migliore fotografia

Luan Amelio – Hammamet

Paolo Carnera – Favolacce

Daniele Ciprì – Il primo Natale

Daria D’Antonio – Tornare, il ladro di giorni

Italo Petriccione – Tutto il mio folle amore

Migliore scenografia

Dimitri Capuani – Pinocchio

Emita Frigato, Paola Peraro - Favolacce

Giuliano Pannutti – Il signor diavolo

Luca Servino – Martin Eden

Tonino Zera – L’uomo del labirinto

Miglior montaggio

Esmeralda Calabria – Favolacce

Marco Spoletini – Pinocchio, Villetta con ospiti

Jacopo Quadri – Il sindaco del Rione Sanità

Patrizio Marone – L’Immortale

Claudio Di Mauro – Gli anni più belli, 18 Regali

Migliori costumi

Massimo Cantini Parrini – Pinocchio

Cristina Francioni - Favolacce

Il primo Natale - Alessandro Lai

Tornare Andrea Cavalletto – Martin Eden

Nicoletta Taranta – 5 è il numero perfetto

Miglior sonoro

Maurizio Argentieri – Il sindaco del rione sanità, Tornare

Gianluca Costamagna – L’Immortale

Denny De Angelis – Martin Eden

Maricetta Lombardo – Pinocchio

Gilberto Martinelli – Tutto il mio amore folle

Migliore colonna sonora

Brunori Sas – Odio l’estate

Pasquale Catalano – La Dea Fortuna

Dario Marianelli – Pinocchio

Mauro Pagani – Tutto il mio folle amore

Nicola Piovani – Gli Anni più Belli

Miglior canzone originale

Che vita meravigliosa di Diodato – La Dea Fortuna

Gli anni più belli di Claudio Baglioni – Gli anni più belli

Il ladro di giorni di Alessandro Nelson Garofalo cantata da Alessandro Nero Nelson e Claudio Gnut – Il ladro di giorni

Rione Sanità di Ralph P. (Raffaele Buonomo) – Il Sindaco del Rione Sanità

Un errore di distrazione di Brunori Sas – L’ospite

We come from Napoli di Liberato con Robert Del Naja – Ultras

Per altri approfondimenti ecco la recensione di Pinocchio e la recensione di Favolacce.