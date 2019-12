Pinocchio è in testa al box office italiano dopo la festa di Natale

Dopo Natale e Santo Stefano è Pinocchio di Matteo Garrone ad emergere vincitore al box office, col fantasy italiano che è stato in grado di superare gli incassi giornalieri di Star Wars IX e Jumanji: The Next Level.

Il film con Roberto Benigni ha raccolto ben 1,9 milioni di euro, salendo ad un totale di 6,5 milioni. Al secondo posto troviamo Il Primo Natale, superato proprio dal film di Garrone per circa centomila euro: la nuova fatica di Ficarra e Picone ha intascato 1,7 milioni, salendo a 9,6 milioni di euro esopratuttto aumentando il proprio primato come miglior incasso italiano del 2019.

Terzo posto per Jumanji: The Next Level, che dopo il debutto natalizio il 26 dicembre ha incassato altri 1,6 milioni di euro (la migliore media per sala della classifica) salendo ad un totale di 2,7 milioni di euro su due giorni. Al quarto posto Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che porta a casa altri 1,1 milioni di euro, per un totale da 8,3 milioni.

Quinto posto per La Dea Fortuna di Ozpetek, che incassa 760mila euro per un totale di 2,9 milioni di euro, mentre la nuova uscita Spie sotto copertura alza il suo totale a 235mila euro.

