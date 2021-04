Pinocchio, terminano le riprese per il live-action targato Disney+

A poco più di un mese dall'inizio delle riprese del live-action di Pinocchio, arriva la notizia che si è già giunti al termine della fase di produzione.

Ad annunciarlo è il giovane protagonista del film, Benjamin Evan Ainsworth, con un post su Instagram: "Ultimo giorno sul set di Pinocchio; è stato un sogno che si realizza. #pinocchio #disney" leggiamo nella caption che accompagna una foto dal set.

Il film diretto da Robert Zemeckis è stato ufficialmente confermato nel corso dell'ultimo Disney Investor Day, nel quale è stato anche comunicato che assieme a Peter Pan & Wendy verrà distribuito direttamente su Disney+, come prodotto originale della piattaforma.

Già in partenza dotato di un cast stellare, considerato il coinvolgimento di Tom Hanks nei panni di Geppetto, al progetto si sono poi aggiunti anche Luke Evans che sarà il Cocchiere del Paese dei Balocchi, Keegan-Michael Key nei panni della volpe, Lorraine Bracco come il Gabbiano Sofia, Cynthia Erivo e Joseph Gordon-Levitt rispettivamente nei ruoli de la Fata Turchine e il Grillo Parlante. Non vediamo l'ora di scoprire quali sono gli attori scelti per i restanti iconici ruoli.

Non abbiamo ancora una data di debutto per Pinocchio su Disney+, ma probabilmente sapremo qualcosa di più quando il film procederà con la post-produzione.