Pinocchio: finalmente svelato quando uscirà il live-action Disney con Tom Hanks

Il Disney Plus Day è alle porte e si porterà dietro numerosi annunci relativi al futuro della piattaforma, ma nel frattempo la Disney ha svelato l'uscita del live-action di Pinocchio.

Durante una telefonata con gli investitori tenutasi ieri, la stessa dalla quale sono emerse le nuove finestre d'uscita delle serie tv Ms. Marvel e Cassian Andor, è stato annunciato che il remake live-action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis uscirà nel quarto trimestre del 2022, ovvero tra i mesi di luglio e settembre. Speriamo di potervi fornire maggiori informazioni nel corso della giornata di domani, considerato che in base a quanto rivelato nel corso del Disney Investor Day del dicembre 2020 Pinocchio sarà un film esclusivo Disney Plus.

Ricordiamo che il film di Pinocchio non sarà un adattamento dell'opera originale di Collodi, bensì trarrà la maggior parte della propria ispirazione dal Classico film d'animazione della Disney. In Pinocchio, un burattinaio di nome Geppetto desidera ardentemente che uno dei suoi burattini prenda vita per fargli compagnia ed essere suo figlio, ma quando questo accadrà il giovane Pinocchio partirà per un'avventura rocambolesca nella speranza di diventare un bambino vero. Questa versione del film è stata diretta dal regista di Ritorno al futuro e Forrest Gump, e vedrà Tom Hanks nel ruolo di Geppetto.

Le riprese di Pinocchio sono terminate ad aprile, dunque i tempi sembrerebbero più che maturi per un trailer: il Disney Plus Day rimedierà a questa mancanza?