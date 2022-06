Pinocchio: lo stop-motion di Guillermo del Toro prende vita nelle prime foto del film

Grazie a un'esclusiva di Vanity Fair possiamo dare una nuova occhiata alle prime immagini ufficiali di Pinocchio, il nuovo film in stop-motion di Guillermo del Toro che finalmente adatta per Netflix il capolavoro di Carlo Collodi. Nelle immagini è già ampiamente riconoscibile lo stile del regista messicano nel film che arriverà in streaming.

Oltre al protagonista del titolo, ricreato secondo uno stile molto vicino alla poetica di Del Toro, nelle nuove immagini possiamo dare un'occhiata ad altri personaggi che appariranno nella pellicola d'animazione in stop-motion, compreso quello che sembra un ufficiale fascista in cerca del burattino in grado di parlare.

Già a suo tempo, l'attore Ron Perlman, abituale collaboratore del regista, aveva anticipato che il contesto storico sarebbe stato molto importante nel film e che Pinocchio è il soldato perfetto di Mussolini:

"Beh, che posso dire? Il Pinocchio di Guillermo è ambientato nell'Italia di Mussolini, che ovviamente dà al film tutta un'atmosfera parecchio fascista e totalitaria. L'idea geniale è che, in questo film, Pinocchio è considerato il soldato perfetto, perché ovviamente non è umano. E siccome è un pezzo di legno, non mette mai in discussione gli ordini, non ha paura di obbedire a qualsiasi nefandezza, è invulnerabile ai colpi nemici. In pratica, come ho detto, è il soldato perfetto".

Pochi mesi fa, Netflix ha mostrato il primo teaser trailer di Pinocchio di Del Toro, che uscirà questo dicembre in occasione del periodo natalizio. Il cast vocale del film in stop-motion è composto da Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman.

Quest'anno uscirà anche un secondo adattamento di Collodi, stiamo parlando del remake in live-action della Disney. Qualche settimana, infatti, fa è stato mostrato il primo trailer del Pinocchio con Tom Hanks.