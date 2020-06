Pinocchio, Ron Perlman di nuovo con Guillermo Del Toro: ecco chi interpreterà

Per il suo nuovo progetto, l'atteso film di Pinocchio animato in stop-motion, Guillermo Del Toro ha assemblato un cast d'eccezione: oltre ai vari Ewan McGregor, Christoph Waltz e Tilda Swinton, la pellicola firmerà la nuova collaborazione tra il regista messicano e il mitico Ron Perlman dopo Pacific Rim.

L'interprete di Hellboy, tra i protagonisti del film Run With The Hunted distribuito in queste ore negli store digitali degli USA, presterà la voce al possente Mangiafuoco, e ha parlato del suo ruolo nell'adattamento durante una recente intervista con ComicBookMovie.

"Ho svolto la mia interpretazione preliminare" ha spiegato Perlman. "Dico preliminare perché nei film d'animazione le performance degli attori vengono registrate in anticipo per poi essere mandate agli animatori. Loro creano le animazioni in base al lavoro degli attori, ma durante questo processo tutto può essere modificato. Dopo viene chiesto agli attori di interpretare le scene riscritte, o le scene nuove che sono state inserite in base a ciò che avevi fatto. Ho svolto circa un terzo del mio contributo al film."

Ambientato nell'Italia del Fascismo, con l'obiettivo di allontanarsi sia dal romanzo originale di Carlo Collodi sia dai precedenti adattamenti, Pinocchio dovrebbe arrivare su Netflix nel corso del 2021. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle anticipazioni di Del Toro sulle atmosfere del suo Pinocchio.

A proposito di Perlman, nelle scorse ore l'attore rivelato perché ha rifiutato un cameo nel nuovo Hellboy.