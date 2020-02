Pinocchio, Roberto Benigni: 'Francis Ford Coppola mi voleva come Geppetto vent'anni fa'

In questi giorni in Germania è in corso l'edizione 2020 del Festival del Cinema di Berlino, che include nel suo programma anche Pinocchio di Matteo Garrone.

Durante la conferenza stampa di presentazione del film, Roberto Benigni ha parlato del nuovo fantasy italiano e del suo rapporto con la favola di Collodi, svelando anche un curioso retroscena che coinvolge Francis Ford Coppola.

"Dopo il successo de La Vita è Bella molte produzioni hollywoodiane mi hanno chiesto di restare negli Stati Uniti, non voglio fare nomi ma all'epoca mi proposero tanti film interessanti. Non sono riuscito a trovare il modo di entrare in quel mondo però, ho preferito fare le mie cose perché è troppo diverso fare qualcosa negli Stati Uniti, i colori, gli odori, cose che non capisco. Ma perché no, in futuro se ci sarà la possibilità di fare un altro film negli USA, mai dire mai. Ricordo che nel duemila, Robin Williams m’invitò a cena. E c’era Coppola che, alla fine della cena, mi disse: 'Ma che ne pensi di fare Geppetto in un mio adattamento di Pinocchio?'. Io gli risposi: 'Pur di fare un film con te farei la Balena!' E dopo quella cena ci siamo incontrati molte volte tra Roma e Los Angeles per parlare del progetto, che però poi fallì e il film non fu più fatto”.

Benigni ha raccontato anche della prima volta che scoprì il libro originale di Collodi: “L’ho letto io perché i miei non sapevano leggere, ma furono loro a regalarmelo. Era un libro sulla povertà, bellissimo, è stato un miracolo per me. Sono l’unico attore al mondo che ha fatto sia Pinocchio che Geppetto. A Roma, quando passeggio. mi dicono: 'A Benigni! Te manca solo la fata turchina!'. Per me è un libro fondamentale: quando ho sentito che Matte Garrone lo stava adattando con il suo stile, e lui è tra i più grandi registi di tutti i tempi, ho pensato che fosse un segno del destino. È stato il coronamento di un sogno che mi ha reso felice”.

