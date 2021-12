Pinocchio: quando uscirà l'attesissimo film di Guillermo Del Toro e Netflix?

Guillermo Del Toro è tornato a parlare de Le montagne della follia, progetto mitologico che il regista messicano sogna di realizzare da oltre un decennio, ma in una nuova intervista promozionale ha trovato spazio anche l'attesissimo remake di Pinocchio.

Questa curiosa ed originale versione della fiaba di Collodi che Del Toro ha realizzato per il servizio di streaming on demand Netflix negli ultimi mesi è purtroppo sparita dai radar, con l'ultimo aggiornamento risalente all'agosto scorso quando è stato annunciato che Pinocchio sarebbe stato rimandato al 2022: ora, l'autore de La spina del diavolo e Il labirinto del fauno ha fatto luce sullo status della produzione, facendo tirare un colpo di sollievo ai suoi fan.

"Non c'è ancora una data d'uscita fissata, ma posso dire che il film arriverà nell'ultimo trimestre del 2022. È curioso perché sono passati quasi cinque anni da Shape of Water, e adesso contando anche Nightmare Alley uscirò con due film di fila praticamente. Ma Pinocchio per me è un'opera molto, molto personale: ho sempre considerato questa fiaba come il rovescio della medaglia di Frankenstein, in pratica sono la stessa storia. Ma è finalmente pronto ad uscire: l'ho guardato diverse volte, e ogni volta ho pianto come un bambino! È molto personale per me, l'ho già detto, ed è anche diverso da qualsiasi versione della storia di Pinocchio abbiate mai visto. Sovverte totalmente le basi morali della favola originale."

