Pinocchio, i produttori raccontano come è stato lavorare con Guillermo Del Toro!

Il Pinocchio di Guillermo Del Toro ha avuto un lunghissimo periodo di gestazione dovuto, in particolare, al modo in cui il regista voleva realizzarlo. Più di 10 anni fa si sono uniti al progetto i produttori Alex Bulkley e Corey Campodonico che hanno parlato di come è stato lavorare con Del Toro.

Il film fa una grandissima opera di rimaneggiamento mantenendo quasi totalmente invariati gli obiettivi di Pinocchio ma giocando molto sulla sua missione, l'ambientazione e il periodo storico. L'intera storia, infatti, si svolge nell'Italia fascista e questo elemento diventa determinante per tutta la narrazione del film ai fini della storia. "C'è un vero spirito indipendente nel film, nonostante sia un film vasta scala e un'impresa enorme, ha anche il tessuto autoriale davvero potente che proviene da Guillermo e Mark Gustafson" ha raccontato il produttore Corey Campodonico.

Mentre si continua a parlare del Frankestein di Guillermo del Toro con Oscar Isaac ed Andrew Garfield, Pinocchio raggiunge riconoscimenti sempre più importanti e sembra essere più che lanciato verso gli Oscar 2023. "C'è sempre una lunga fase di pre-produzione quando si tratta di Guillermo e Patrick McHale che armeggiano la sceneggiatura con il processo animatic e, naturalmente, la fabbricazione in cui inizi a realizzare effettivamente tutti i pupazzi" ha raccontato Alex Bulkley. "Quindi, questo ci ha portato per tutto il 2019 nella famigerata era della pandemia del 2020. Fortunatamente per noi, avevamo appena iniziato a girare, ma ci ha permesso di continuare perché gran parte del lavoro nell'animatic, nelle prime costruzioni di pupazzi, nella ricerca e sviluppo e nelle scenografie poteva essere fatto a distanza" ha concluso.

Pare che Guillermo Del Toro sia pronto a realizzare un nuovo film in stop-motion. Il titolo in questione dovrebbe essere The Buried Giant. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!