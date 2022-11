Pinocchio: prime recensioni e punteggio Rotten Tomatoes per il film di del Toro

Dopo l'annuncio della data di uscita al cinema di Pinocchio, la pellicola d'animazione in stop-motion ha iniziato a raccogliere i primi giudizi e commenti positivi. Il viaggio profondamente incantevole curato da del Toro ha anche il suo primo punteggio su Rotten Tomatoes.

Su Netflix Pinocchio approderà il prossimo 9 dicembre, ma fino ad allora avremo la possibilità di vederlo in sala a partire dal 4 deicembre. Le prime recensioni sulla pellicola sono sul positivo andante e su Rotten Tomatoes il film è stato certificato Fresh, con un punteggio positivo del 96%. L'impressione avuta da coloro che per primi hanno potuto vedere il film è quello di un lavoro ''rispettoso dei titoli precedenti - è un adattamento visivamente sorprendente che abbraccia l'oscurità del suo materiale di partenza''.

Anche Meagan Navarro di Bloody Disgusting ha detto la sua su Pinocchio, affermando: ''Il santo patrono dei mostri e dei disadattati fa squadra con la pluripremiata leggenda della stop-motion Mark Gustafson per dirigere un viaggio profondamente incantevole, pieno di cuore, di una maestria mozzafiato e di temi toccanti sullo sfondo del fascismo'', assegnando al film un punteggio di 4,5 su 5.

Robert Abele del Los Angeles Times è stato un po' più critico nei confronti del film, sottolineandone la sua occasionale goffaggine. Alla fine anche Abele lo ha trovato positivo rispetto all'adattamento Disney degli anni Quaranta, sottolineando: "È più una favola alla Frankenstein che una risposta irriverente al classico disegnato a mano della Mouse House del 1940. È una buona cosa. A volte è una cosa strana e imbarazzante, a volte è moderna e fastidiosa, ma per lo più è una cosa positiva".

Peter Travers di ABC News ha scritto: "Non avete mai visto un Pinocchio come questo, un capolavoro divertente, toccante e vitale di del Toro che usa l'animazione in stop-motion per creare un mondo di bellezza e terrore in cui perdersi. L'Oscar per il miglior film d'animazione è proprio qui!".

Non resta che attendere ancora qualche giorno prima di poter mettere le mani sul lavoro di del Toro. Nel frattempo, qui il trailer in italiano di Pinocchio!