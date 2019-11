Pinocchio prende vita nel nuovo trailer ufficiale del film di Matteo Garrone

Dopo il poster ufficiale pubblicato qualche giorno fa, 01 Distribution ha pubblicato su YouTube il nuovo trailer ufficiale di Pinocchio, adattamento della celebre favola di Carlo Collodi diretto da Matteo Garrone.

Come al solito, potete visionare il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

Scritto e diretto da Matteo Garrone, che torna al cinema dopo il successo internazionale ottenuto con Dogman, il nuovo Pinocchio vanterà un cast d'eccezione che, oltre a Federico Ielapi nei panni del protagonista, include anche Roberto Benigni (Geppetto), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo (Gatto), Massimo Ceccherini (Volpe), Alida Baldari Calabria (Fatina bambina), Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo), Maria Pia Timo (Lumaca), Davide Marotta (Grillo parlante), Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia) Gianfranco Gallo (Civetta), Massimiliano Gallo (Corvo), Marcello Fonte (Pappagallo), Teco Celio (Gorilla), Enzo Vetrano (Faina) e Nino Scardina (Omino di burro).

Le riprese si sono tenute in Toscana, Lazio e Puglia e sono andate avanti per undici settimane a partire dallo scorso marzo. L'opera arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane dal prossimo 19 dicembre, in tempo per le festività natalizie.

