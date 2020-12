Pinocchio Peter Pan & Wendy, i film con Tom Hanks e Jude Law andranno su Disney Plus!

Nel corso dell'evento Disney Investor Day è stato confermato che Pinocchio, il nuovo live-action di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Peter Pan & Wendy con Jude Law salteranno la sala cinematografica.

Come vociferato nei giorni scorsi, entrambi i progetti salteranno il grande schermo per uscire direttamente sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Lo studio ha chiarito che mentre alcuni film rimarranno esclusivi per il cinema, Jungle Cruise con Dwayne Johnson, il remake di The Little Mermaid, il prequel di La carica dei 101 Cruella con Emma Stone e il prequel di Il re leone diretto da Barry Jenkins, i due progetti Pinocchio e Peter Pan & Wendy saranno destinati alla piattaforma.

Ricordiamo che quest'ultimo, diretto dal regista di “Pete's Dragon” David Lowery, vedrà l'attrice di “Black-ish” Yara Shahidi nei panni di Trilli Campanellino, Jude Law nei panni di Capitan Uncino, Ever Anderson nei panni di Wendy e Alexander Molony nei panni del ragazzo che si è rifiutato di crescere, Peter Pan.

Per altre notizie: Raya and the last drago uscirà su Disney+ a marzo 2021. Inoltre, sulla piattaforma da febbraio 2021 arriveranno anche film vietati ai minori come parte integrante del nuovo catalogo Stars, che si aggiungerà a quello già esistente del servizio: tra i film inclusi nel nuovo abbonamento ci saranno Alien, Terminator e tutti gli altri ex Fox.