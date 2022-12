Pinocchio da oggi su Netflix: 5 motivi per non perdere il capolavoro di Guillermo Del Toro

Da oggi è disponibile su Netflix un film che proprio non dovreste perdervi, Pinocchio, il nuovo capolavoro di Guillermo Del Toro: certo vi capiamo, forse considerate le decine di versioni cinematografiche di Pinocchio siete arrivati a un punto in cui non ce la fate più, ma stavolta le cose cambiano.

A questo proposito, abbiamo preparato per voi 5 motivi per cui non dovete perdervi Pinocchio di Guillermo Del Toro:

Una storia totalmente nuova : Guillermo Del Toro è da sempre un fan del Pinocchio originale del 1940 (più volte lo ha nominato come uno dei suoi film preferiti, e a questo proposito vi rimandiamo alla commovente intervista di Guillermo Del Toro in cui ricorda il legame tra il film e sua madre, recentemente venuta a mancare) e il suo amore per la storia di Carlo Collodi, che evidentemente conosce meglio di chiunque altro, gli ha permesso di rimodellarla per farla totalmente sua, totalmente nuova, totalmente inedita, tanto che vi sembrerà di scoprirla per la prima volta.

: L'idea di ambientare la storia di Pinocchio nell’Italia fascista cambia tutte le carte in tavola e alza la posta in gioco di mille volte, perché adesso Pinocchio impara cos'è la guerra e scopre cos'è la morte ma soprattutto capisce che cos'è davvero la vita, qual è il suo scopo nel mondo. Inoltre, le sue marachelle da bimbo disobbediente assumono i tratti esplosivi del comportamento di un sovversivo, di un ribelle. Allo stesso modo Geppetto non è mai stato un personaggio così pulsante: un padre arrabbiato, mai disneyniano e in lutto, dipendente dall'alcool, un uomo spezzato che dovrà imparare ad amare di nuovo. Una stop motion incredibile : l'animazione in stop motion vi lascerà senza fiato, ma non è fine a se stessa. Il paradosso è che, in un film in cui tutti i personaggi sono dei pupazzi animati dal burattinaio-regista, sotto la dittatura fascista gli abitanti del mondo di Del Toro sono i veri burattini, delle marionette, degli schiavi. Al contrario Pinocchio, che è finto, che è di legno, è l'unico davvero libero. Del resto l'autore da messicano di dittatura ne sa qualcosa, e l'ha anche raccontata in alcuni dei suoi titoli più famosi, come La spina del diavolo e Il labirinto del fauno, che con questo Pinocchio hanno molti tratti in comune.

: basta la scena della creazione di Pinocchio per spiegare l'approccio deltoriano, quindi guardatela bene. Un burattino nato dalle mani di un uomo furioso, un dottor Frankenstein che martella con furia e inchioda con rabbia, mentre fuori esplode una tempesta. Un film da Oscar?: secondo le prime indiscrezioni da Hollywood, Netflix con Pinocchio punterà all Oscar per Best Picture. A quanto pare la piattaforma dà per scontata la vittoria nel campo dell'animazione, e tenterà di far leva sull'amore dell'Academy per Guillermo Del Toro (già vincitore con La forma dell'acqua) per ottenere la sua prima storica statuetta al Miglior Film. Tra l'altro sarebbe un fatto storico per gli Oscar, dato che nessun film animato ha vinto il premio più ambito: anzi, sono solo tre i film che hanno ottenuto una nomination nella categoria principale, La bella e la bestia, Up e Toy Story 3.

Ma non dobbiamo essere noi a convincervi a sintonizzarvi su Netflix: sicuramente vi basterà dare una rapida occhiata al trailer ufficiale di Pinocchio per fiondarvi a premere play.