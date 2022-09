Pinocchio da oggi su Disney+, 5 curiosità da scoprire sul nuovo remake live-action

Dopo avervi parlato dei 5 segreti su Pinocchio di Walt Disney del 1940, oggi è la volta del nuovo remake live-action Pinocchio di Robert Zemeckis, che debutta sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus in occasione del Disney Plus Day.

Per prepararvi alla visione, anche in questo caso vi proponiamo 5 curiosità sul nuovo film di Pinocchio, che potete trovare qui sotto:

A volte ritornano : Pinocchio di Robert Zemeckis è il secondo adattamento live-action di un film d'animazione della Disney ad includere nel cast Luke Evans e Keegan-Michael Key, che in precedenza erano stati rispettivamente Gaston ne La bella e la bestia (2017) e Kamari ne Il re leone di Jon Favreau (2019). Anche in Pinocchio i due attori saranno cattivi: il primo interpreta il Cocchiere del Paese dei Balocchi, mentre il secondo è la Volpe. Per certi versi un altro ritorno è anche quello di Joseph Gordon Levitt, qui al terzo film Disney dopo Angels (1994) e Il pianeta del tesoro (2002).

Sodalizio duraturo : Pinocchio include nel cast il premio Oscar Tom Hanks nei panni di Geppetto. Si tratta della quarta collaborazione tra Tom Hanks e il regista Robert Zemeckis, che in precedenza avevano già lavorato insieme per Forrest Gump (1994), Cast Away (2000) e il film animato Polar Express (2004).

: Pinocchio include nel cast il premio Oscar Tom Hanks nei panni di Geppetto. Si tratta della quarta collaborazione tra Tom Hanks e il regista Robert Zemeckis, che in precedenza avevano già lavorato insieme per Forrest Gump (1994), Cast Away (2000) e il film animato Polar Express (2004). Contro-ester egg : Pinocchio di Walt Disney appariva in uno dei tanti camei/easter-egg che permeavano Chi ha incastrato Roger Rabbit?, celebre film ibrido live-action/animazione diretto da Zemeckis. Ora Roger e Jessica Rabbit compaiono in un easter-egg di Pinocchio: le loro statuine fanno parte di uno degli orologi a pendolo della vasta collezione di Geppetto, che è impreziosita da tantissimi personaggi Disney come Biancaneve e Woody di Toy Story, solo per citarne alcuni.

: Pinocchio di Walt Disney appariva in uno dei tanti camei/easter-egg che permeavano Chi ha incastrato Roger Rabbit?, celebre film ibrido live-action/animazione diretto da Zemeckis. Ora Roger e Jessica Rabbit compaiono in un easter-egg di Pinocchio: le loro statuine fanno parte di uno degli orologi a pendolo della vasta collezione di Geppetto, che è impreziosita da tantissimi personaggi Disney come Biancaneve e Woody di Toy Story, solo per citarne alcuni. Zemeckis vs Del Toro: Dawn of Pinocchio : Pinocchio di Robert Zemeckis non sarà l'unico film di Pinocchio dell'anno, dato che a dicembre su Netflix arriverà anche il Pinocchio di Guillermo del Toro, realizzato in stop-motion e ambientato ai tempi del fascismo. Il regista messicano, tra l'altro, era stato produttore e autore del soggetto de Le streghe, il precedente film di Robert Zemeckis uscito nel 2020 e remake di Chi ha paura delle streghe? di Nicolas Roeg.

: Pinocchio di Robert Zemeckis non sarà l'unico film di Pinocchio dell'anno, dato che a dicembre su Netflix arriverà anche il Pinocchio di Guillermo del Toro, realizzato in stop-motion e ambientato ai tempi del fascismo. Il regista messicano, tra l'altro, era stato produttore e autore del soggetto de Le streghe, il precedente film di Robert Zemeckis uscito nel 2020 e remake di Chi ha paura delle streghe? di Nicolas Roeg. Il vero nome di Carlo Collodi è...: lo scrittore e giornalista fiorentino, Carlo Collodi, è conosciuto in tutto il mondo per aver creato la fiaba di Pinocchio, tradotta in oltre 240 lingua. Ma in realtà il suo è uno pseudonimo, dato che il suo vero nome è Carlo Lorenzini. sua madre Angelina Orzali, infatti, era del fattore dei marchesi Garzoni Venturi, che amministrava il podere di Veneri, nei pressi di Collodi.

Pinocchio è disponibile ora su Disney Plus.