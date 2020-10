Pinocchio, nuovi dettagli sul live-action Disney: svelati due potenziali membri del cast

Dopo diversi mesi di silenzio sul progetto, lo scorso agosto è arrivata la notizia di Tom Hanks in trattative per il ruolo di Geppetto nel remake live-action di Pinocchio, e ora sono emersi in rete due nuovi nomi che potrebbero unirsi al cast del film Disney.w

Secondo un nuovo rumor lanciato da The Illuminerdi, che nelle passate settimane ha anticipato l'ingaggio di Sarah Shahi come interprete di Isis nel film DC Black Adam, la Casa di Topolino avrebbe messo gli occhi su Stephen Graham e Alan Cummings per vestire rispettivamente i panni del Conduttore del carro e della Volpe. Per il primo si parla di una parte live-action, mentre per il secondo si tratterebbe di un ruolo da doppiatore.

Qui sotto potete leggere le descrizioni delle casting call pubblicate dal sito:

Cocchiere (ruolo live-action) - Una sinistra e oscura figura nota per attirare i ragazzini nel Paese dei Balocchi dove vengono trasformati in asini.

Honest John (ruolo animato/ voce fuori campo) - Una volpe vera e metaforica. Un abile truffatore. Incoraggia Pinocchio a smettere di andare a scuola e lo vende al circo.

Sempre stando al sito, Disney starebbe puntando ad avviare la produzione entro la fine dell'anno. Diretto da Robert Zemeckis, il film attualmente non ha una data di uscita.