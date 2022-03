Pinocchio, nuove foto ufficiali: ecco Geppetto di Tom Hanks e il burattino!

Si preannuncia una stagione autunnale interessante per gli adattamenti cinematografici tratti da Collodi. Il primo a uscire, direttamente su Disney+, sarà il remake in live-action del classico d'animazione anni '40 della Disney dove Tom Hanks interpreterà Geppetto e verrà diretto dall'amico Robert Zemeckis. Guardiamo le nuove immagini del film!

Dopo la prima immagine di Pinocchio diffusa ieri dalla Disney, oggi ne sono state pubblicate un altro paio che ritraggono ancora i primi momenti in cui Geppetto costruisce il suo piccolo burattino di legno nel momento in cui questo non ha ancora preso vita grazie all'intervento della fata dai capelli turchini. Potete visualizzare tutti gli scatti del live-action in calce a questa news.

Ricordiamo che il film di Pinocchio non sarà un adattamento dell'opera originale di Collodi, bensì trarrà la maggior parte della propria ispirazione dal Classico film d'animazione della Disney. In Pinocchio, un burattinaio di nome Geppetto desidera ardentemente che uno dei suoi burattini prenda vita per fargli compagnia ed essere suo figlio, ma quando questo accadrà il giovane Pinocchio partirà per un'avventura rocambolesca nella speranza di diventare un bambino vero. Questa versione del film è stata diretta dal regista di Ritorno al futuro e Forrest Gump, e vedrà Tom Hanks nel ruolo di Geppetto.

Le riprese di Pinocchio sono terminate già da un pezzo, e le nuove immagini diffuse in questi giorni dovrebbero anticipare quanto prima l'arrivo del primo trailer. Hanks è tornato a lavorare con Zemeckis da Polar Express e questa collaborazione dovrebbe proseguire oltre con l'adattamento di Here, graphic novel che verrà adattato da Eric Roth, tutti e tre Premi Oscar per Forrest Gump.

Prima di questi progetti, però, rivedremo Tom Hanks in Elvis, film biografico di Baz Luhrmann dedicato al Re del rock, dove Hanks interpreterà la parte del Colonnello, celebre manager del cantante.

Pinocchio uscirà direttamente su Disney Plus il prossimo settembre.