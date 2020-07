Pinocchio, la nuova statua ufficiale Disney vi farà tornare bambini: ma il prezzo no

Pinocchio, il classico dell'animazione Disney, è tornato alla ribalta con una nuova statua ufficiale realizzata da Master Craft di Beast Kingdom e mostrata per la prima volta nelle scorse ore.

Nonostante sia stato solo il secondo film d'animazione pubblicato dalla Disney, alcuni lo reputano ancora uno dei migliori a ottant'anni esatti dalla sua uscita: in calce all'articolo potete vedere la splendida statua della Beast Kingdom, in grado di catturare perfettamente lo stile animato del personaggio. Si tratta sicuramente di un grande oggetto da collezione per ogni fan della Disney, anche se il prezzo di certo non lo rende il più economico: si parla infatti di $199 dollari, con i preordini ufficialmente aperti (trovate il link nella fonte).

La descrizione del prodotto annuncia: "La serie Master Craft conserva intatta la sua reputazione di precisione artigianale realizzata a mano nel catturare il volto adorabile di Pinocchio. La statua contiene anche l'amorevole coscienza di Pinocchio, il Grillo Parlante, con il suo ombrello e cappello a cilindro."

Vi ricordiamo che, dopo il successo di Pinocchio di Matteo Garrone, il personaggio tornerà in ben due diversi progetti: il primo è il remake live-action della Disney diretto da Robert Zemeckis, mentre il secondo è un film d'animazione in stop-motion diretto da Guillermo Del Toro.

Quale aspettate di più? Ditecelo nei commenti.