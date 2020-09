Pinocchio, Matteo Garrone mostra il primo storyboard del film scritto a soli 6 anni!

Matteo Garrone ci teneva davvero tanto a portare al cinema la sua personale visione di Pinocchio: il regista di Gomorra e Il Racconto dei Racconti ce lo dimostra ancora una volta condividendo con i suoi follower la prova di quanto quest'idea gli balenasse in testa già un bel po' di tempo prima di poter prendere in mano una macchina da presa.

Già, perché il Pinocchio di Garrone non nasce nel giro di uno o due anni: come dimostra l'ultimo post del regista sul suo profilo Facebook si tratta di un'idea che il nostro coltivava quando del burattino ideato da Carlo Collodi poteva dirsi praticamente coetaneo!

Aveva solo 6 anni Matteo Garrone quando butto giù il primo, rudimentale storyboard di quello che sarebbe poi diventato il film con Roberto Benigni e Gigi Proietti: "Il mio primo storyboard di Pinocchio, disegnato all'età di 6 anni. Un racconto che mi accompagna da sempre" scrive il regista commentando la foto condivisa con i suoi fan.

Nel disegno del piccolo Matteo c'è proprio tutto, dalla nascita del burattino al lieto fine, passando per il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina, Mangiafuoco e tutti i personaggi e le situazioni che ben conosciamo: le idee, insomma, erano ben chiare già allora. Qualche tempo fa, intanto, Roberto Benigni rivelò di esser già stato contattato per il ruolo di Geppetto da Francis Ford Coppola alcuni anni fa; qui, per saperne di più, trovate invece la nostra recensione di Pinocchio.