Pinocchio: tutta la magia del film di Garrone nelle nuove immagini ufficiali

01 Distribution ha diffuso in rete quattro nuove immagini ufficiali dal nuovo adattamento cinematografico di Pinocchio, co-scritto e diretto da Matteo Garrone e in arrivo nelle nostre sale in tempo per le festività natalizie.

Nelle immagini in questione, dopo aver visto svariate volte il Geppetto di Roberto Benigni, diamo una migliore occhiata agli altri personaggi che compongono il cast di questo film che pare conservare intatta sia l'atmosfera della fiaba di Collodi che quelle più marcate del cinema di Garrone, con una particolare attenzione agli effetti visivi del film, che paiono ancor più sbalorditivi del precedente Il racconto dei racconti.

Possiamo quindi vedere il piccolo burattino interpretato da Federico Ielapi tra i banchi di scuola, in compagnia della Volpe di Massimo Ceccherini, del Mangiafuoco di Gigi Proietti o del personaggio interpretato da Greta De Lazzaris.

La storia la conosciamo tutti, ma già dal trailer ufficiale di Pinocchio, che potete recuperare su queste pagine, si percepisce già un'aura differente dalle iterazioni cinematografiche di Benigni o dal classico della Disney, molto più vicina alle atmosfere decadenti del romanzo originale e all'osannata miniserie di Luigi Comencini con il grande Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto.

A completare il cast troviamo Rocco Papaleo in quelli del Gatto, Davide Marotta come Grillo Parlante e Marine Vacth nel ruolo della Fata Turchina, scelta come sostituta dell'iniziale Matilda De Angelis.

Scritto da Garrone e Ceccherini, Pinocchio arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre, qualche giorno prima rispetto alla precedente data fissata per il giorno di Natale. Sicuramente costituirà una controprogrammazione importante per le nostre sale dato che in quel periodo usciranno svariati film pensati per le feste, come l'annuale cinepanettone o il nuovo film di Ficarra e Picone, Il primo Natale; senza considerare l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il giorno prima di Pinocchio.