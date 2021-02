Pinocchio, Luke Evans: 'Sarà diverso da tutti i precedenti adattamenti'

Luke Evans non sta nella pelle: l'attore si è mostrato davvero entusiasta dell'idea di prender parte all'adattamento live-action di Pinocchio, dicendosi anche certo del fatto che il nuovo film Disney sarà completamente diverso da ogni precedente trasposizione cinematografica della celebre storia scritta da Carlo Collodi.

"È una storia senza tempo. È una fiaba (o una favola, come preferite) molto antica. È una storia che contiene un messaggio davvero potente indirizzato principalmente ai ragazzi e alle persone più giovani. Penso non abbia nulla a che fare con nessun'altra trasposizione di Pinocchio che abbiamo visto finora. Sono davvero entusiasta di farne parte" sono state le parole dell'attore.

Evans, che in Pinocchio interpreterà il Cocchiere, ha poi proseguito: "Sono davvero onorato dal fatto che Disney abbia scelto me per interpretare un altro villain. Sono circondato da gente talentuosissima, tra cui ovviamente anche Mr. Hanks. Per me è una grande gioia essere nello stesso film di una leggenda come lui. [...] Se pensiamo al film d'animazione del 1940 vediamo che ha 81 anni. Disney riporterà in vita quella storia e credo che fino ad oggi abbia fatto un gran lavoro con i suoi live-action". Recentemente, intanto, si è parlato del possibile coinvolgimento di Oakes Fegley nel cast di Pinocchio.