Pinocchio, Luke Evans conferma l'inizio delle riprese del live action

Luke Evans ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha confermato l'inizio delle riprese del live action di Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis. Evans ha già partecipato ad un live action Disney, interpretando Gaston in La bella e la bestia. Ora torna in questa nuova produzione che rivisita un Classico intramontabile del cinema d'animazione.

Luke Evans in questo film sarà il Cocchiere e accanto a lui nel cast troveremo Joseph Gordon-Levitt nei panni del Grillo Parlante, Cynthia Erivo sarà la Fata Turchina, con Tom Hanks nel ruolo di Geppetto e il giovane Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Pinocchio.



Pinocchio è scritto da Robert Zemeckis e Chris Weitz, e sarà un mix tra live action e riprese definite all'avanguardia. Alla co-produzione ci sarà anche Imagemovers di Zemeckis.

Le riprese sono iniziate ieri nel Regno Unito con l'uscita prevista direttamente sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo anno.

"Di nuovo al lavoro? Sono pronto! Ci vediamo domani!" ha scritto Luke Evans nel post.



Nel 2019 è uscito nelle sale un'altra versione di Pinocchio diretta da Matteo Garrone, con protagonista Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto. Il film ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica e del pubblico.

Pinocchio è una delle storie più raccontate, in svariate versioni, nel corso della storia del cinema e della tv.

In cantiere anche un progetto di Pinocchio curato da Guillermo del Toro.