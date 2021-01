Pinocchio, Luke Evans si aggiunge al cast del live-action Disney

Gaston cambia aria e passa dalla Bella e La Bestia a Pinocchio: Luke Evans è l'ultima aggiunta al cast di Pinocchio, il nuovo live-action Disney diretto da Robert Zemeckis.

Vedremo parecchio Luke Evans su Disney+ nei prossimi mesi.

Non solo l'attore gallese tornerà a vestire i panni di Gaston nella serie tv spin-off de La Bella e la Bestia, del quale sarà protagonista assieme a Josh Gad, ma farà capolino anche in un'altro live-action basato su un classico Disney: Pinocchio.

Evans sarà infatti il Cocchiere (o Conduttore del Carro), colui che nella storia invita i bambini a recarsi al Paese dei Balocchi, e che è alla guida di un carro trainato da ciuchini.

Il film diretto da Robert Zemeckis vede già nel cast Tom Hanks, e tempo fa si vociferava la presenza anche di Stephen Graham e Alan Cummings (sebbene il primo era stato indicato proprio per il ruolo ora ricoperto da Evans, quindi sembrerebbe che tali rumor non siano più validi), mentre più di recente era stato fatto il nome di Oakes Fegley per la parte di Lucignolo.

Dovremo aspettare l'arrivo di Pinocchio su Disney+, come annunciato lo scorso dicembre durante il Disney Investor Day, per scoprire chi altri si aggiungerà al cast del film (o, almeno, degli annunci ufficiali da parte della produzione), ma già così la pellicola sembra promettere davvero bene.