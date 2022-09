Pinocchio: la nuova locandina del Geppetto di Tom Hanks riaccende la magia

Abbiamo già condiviso con voi, nella nostra recensione di Pinocchio , le prime impressioni sul live-action Disney che pare non ha convinto, fin qui, critica e pubblico. Nonostante tutto, poster e foto promozionali continuano ad uscire, nel tentativo di riaccendere quella magia che pare essersi persa.

Il cartone animato, basato sui racconti dello scrittore italiano Carlo Collodi, è un classico senza tempo dell'animazione. Dagli anni '40 ha ininterrottamente accompagnato milioni di bambini durante l'infanzia, in quel percorso di crescita difficile ma meraviglioso e che la pellicola Disney ha mirabilmente raccontato più di 80 anni fa.

Molti si staranno domandando se rimaneggiare una pietra miliare dell'animazione fosse così necessario, soprattutto se il risultato finale non è stato accolto come ci si aspettava. La pellicola è stata "distrutta" dal pubblico e dalla critica, segno che non basta un cast di tutto rispetto per aver assicurato il successo di un film.

La Disney, però, pare crederci abbastanza ed in queste ore ha rilasciato in anteprima anche il nuovo poster di Geppetto, interpretato da Tom Hanks, aggiungendo una propria descrizione al film: "Il premio Oscar Robert Zemeckis dirige questa rivisitazione in live-action dell'amata storia del burattino di legno che si lancia in un'emozionante avventura per diventare un bambino vero. Tom Hanks interpreta Geppetto, l'intagliatore che costruisce e tratta Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, che funge da guida di Pinocchio e da sua 'coscienza'; la candidata all'Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è l''Onesto' John; la candidata all'Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio, e Luke Evans è il Cocchiere".

Nulla di nuovo, se non la presenza di qualche personaggio che nella versione originale non compare. Cosa ne pensate? Siete pronti a ritornare bambini e a lasciarvi trasportare nell'avventuroso mondo di Pinocchio? O preferite riservare il posto nel cassetto dei ricordi alla pellicola del 1940? Nel caso a questa ultima domanda la risposta fosse negativa, potete trovare il film sulla piattaforma streaming Disney+.