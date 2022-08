Pinocchio: la nuova locandina per il film Disney Plus è davvero stupenda!

A poche ore dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Pinocchio distribuito ieri dai canali ufficiali della Disney, l'attesissimo remake live-action diretto dal grande Robert Zemeckis è tornato a mostrarsi con un nuovo poster.

La locandina, disponibile in calce all'articolo, mostra il Geppetto di Tom Hanks nella sua bottega da falegname: di fronte a lui il magico burattino di legno Pinocchio, mentre il piccolo dolce Figaro assiste alla scena accoccolato sul pavimento. Che cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in basso!

Ricordiamo che Pinocchio debutterà sulla piattaforma streaming l 8 settembre, in occasione del nuovo Disney Plus Day per l'anno 2022. Il film, oltre che dal premio Oscar Tom Hanks, è interpretato anche da Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key e Lorraine Bracco, con Cynthia Erivo e Luke Evans. Nel cast di doppiatori italiani anche l’attore vincitore di tre David di Donatello e due Nastri d’Argento, Giuseppe Battiston (Perfetti Sconosciuti, Pane e Tulipani), che interpreterà il ruolo di Mangiafuoco, mentre la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreterà “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star”, brano cantato dalla Fata Turchina di Cynthia Erivo.

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave live action l’amata storia di Carlo Collodi sul magico burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero.