Pinocchio live-action, tutti gli easter egg a tema Disney nel film: sono tantissimi!

Non si può certo dire che il nuovo esperimento live-action da un Classico Disney sperimentato con Pinocchiio abbia portato a dei buoni risultati. Tante le recensioni negative sia dal pubblico che dalla critica. Quasi quanto il vastissimo numero di easter egg diretti a lontanissimi personaggi Disney e Pixar. Li avete riconosciuti tutti?

Di tutti gli esperimenti live-action cui Disney si sta dedicando negli ultimi anni per portare a revival alcuni dei suo Classici più amati, non si può certo dire che questo Pinocchio di Robert Zemeckis con co-protagonista l’immancabile Tom Hanks sia stata un’operazione riuscita. Certo, l’onere della corona era pesante da portare, considerato che l’originale del 1940 è stato eletto dall’American Film Institute come il secondo più grande film d’animazione mai realizzato. Ma le recensioni di pubblico e critica hanno massacrato Pinocchio su Rotten Tomatoes e anche la nostra recensione di Pinocchio non è stata entusiastica.

Non rimangono che i contorni, i dettagli e tutto ciò che avrebbe potuto strappare un sorriso ai fan dall’occhio più attento: gli easter egg. C’è una sequenza in particolare, quella che punta la cinepresa nell’oscurità della bottega di Geppetto, cui sono stati condensati gran parte di questi riferimenti, nascosti nei vari orologi a cucù del mastro falegname. Eccoli tutti riassunti:

Toy Story: Non poteva mancare un omaggio diretto non solo a uno dei più grandi capolavori della primissima era Pixar, ma anche allo stesso Tom Hanks. Un orologio infatti mostra Woody – doppiato all’epoca dall’attore di Forrest Gump – in sella al suo inseparabile Bullseye.

Chi ha incastrato Roger Rabbit: Stavolta è il regista, Robert Zemeckis, ad auto-omaggiarsi con un orologio dedicato al classico misto live-action animato che mise insieme, mai a questi livelli, i personaggi Disney e quelli Warner.

Classici live-action: In un certo senso assistiamo a degli easter egg metatestuali, perché quest’ultimo revival live-action di un Classico contiene ben tre riferimenti ad altre operazioni di questo genere. Vediamo infatti il Maleficent trasposto con protagonista Angelina Jolie, ma anche Dumbo riportato su schermo da Tim Burton e infine Rafiki e Simba riadattati da Jon Favreau per il live-action de Il Re Leone.

Classici animati: Oltre a una breve reference a Paperino, ne troviamo anche una a Biancaneve e i Sette Nani, pronta a tornare – ma senza i nani, almeno nel titolo, dopo le proteste di Peter Dinklage – interpretata da Rachel Zagler. A fianco a questi, ovviamente, anche due orologi che richiamano altrettante sequenze del Pinocchio del 1940: un’ape che ronza a ogni rintocco di ora e una madre che sculaccia suo figlio mentre un poliziotto resta a guardare.

