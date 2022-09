Pinocchio: il live-action Disney distrutto dalla critica e dal pubblico, ecco il punteggio

Il remake in live-action di Pinocchio è arrivato su Disney Plus nella giornata di ieri e sono già disponibili online i primi verdetti sia della critica che del pubblico, ancora una volta grazie ai punteggi ottenuti su Rotten Tomatoes. Ancora una volta si tratta di un remake poco apprezzato e il film è stato generalmente demolito da quasi tutti.

Al momento, il film di Tom Hanks si trova al 31% sul noto aggregatore di recensioni mentre il punteggio del pubblico si aggira intorno al 43%. Ciò può essere dovuto in parte al fatto che ci sono due progetti di Pinocchio in circolazione. O più probabilmente la gente non è rimasta incantata come la Disney sperava. In ogni caso, questo fine settimana ci saranno molti contenuti Disney+ sotto i riflettori. Thor: Love and Thunder è approdato su Disney+ sempre ieri nel corso del Disney Plus Day. Inoltre, il film concerto a sorpresa dei BTS, lanciato oggi sulla piattaforma di streaming, catturerà buona parte degli abbonati. Quindi, il panorama è davvero affollato su Disney+.

Nonostante i punteggi molto bassi, si parla già della possibilità di un sequel per Pinocchio. Senza lasciarsi sfuggire troppi dettagli, la produttrice ha dichiarato che finché ci sarà interesse da parte dei film, il team creativo avrà sicuramente dei piani futuri per la storia di Pinocchio: "Difficile da dire ora, ma immagino che dobbiamo vedere come se la caverà questo primo film di fronte al pubblico. Speriamo che la gente finirà con l'amarlo tanto quanto lo abbiamo amato noi, e allora si che potrà essere l'inizio di altre puntate", ha spiegato Levine. "C'è sicuramente un futuro per la storia di Pinocchio, quindi immagino che staremo a vedere ciò che succederà."

